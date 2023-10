Boris Giltburg a manželé Jarůškovi natočili Dvořákova klavírní tria: Největší ocenění už jsme dostali

Jelikož jde o klavírní tria, nabízí se úvaha, že právě klavír je pro ně nejdůležitější. Z nahrávky je nicméně patrné, že to tak není.

Jarůšek: Ta úvaha se nabízí, to je pravda. Ve skutečnosti jsou ale všechny tři nástroje v rovnováze. Není to tak, že smyčce doprovázejí klavír. Ten je však největší nástroj ze všech, a proto jsou v klasické hudbě tria s klavírem nazývána klavírní.

Vy a vaše manželka Veronika jste kvůli této nahrávce dočasně opustili své domovské těleso Pavel Haas Quartet. Znamená to něco víc?

Jarůšková: Náš dvořákovský projekt má kořeny v době před dvěma lety, kdy festival Dvořákova Praha oslovil Borise jako kurátora pro realizaci všech Dvořákových trií. A on se opět obrátil na nás. Odehráli jsme je nejen na Dvořákově Praze, ale i na dalších koncertech ve světě. Když jsme později jednali se Supraphonem o tom, jak bude pokračovat naše spolupráce, došlo i na tento projekt.

Album jste natáčeli pod dohledem britského producenta Andrewa Keenera v usedlosti Wyastone Leys v údolí řeky Wye na anglicko-velšském pomezí. Jak to prostředí atmosféru natáčení ovlivnilo?

Jarůšek: To studio je v podstatě v lese, hned vedle řeky, celý den tam zpívají ptáci a je tam nádherně vidět západ slunce. Koho by to neovlivnilo? Minimálně podprahová inspirace tam určitě byla.