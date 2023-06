Aneta Langerová a Korben Dallas ve vodním klipu k písni o lidských hranicích

„Chuť se opět potkat nejen ve studiu v nás zůstala dodnes. A tak chlapci napsali další krásnou píseň, která doplňuje naši nekonečnou sbírku. Skladba hovoří o lidských hranicích, o tom, že neexistuje jistota, co přinese zítřek, ale také o tom, že život není tak dlouhý, abychom dělali kroky směrem, kterým nechceme. Je to napínavý dialog dvou přístupů k životu. Teď by mě jen zajímalo, který z nich bude posluchači bližší.“