Abstraktní umění v maximální možné formě

Co představuje v případě Maxima novum, je využití odlišné škály barev, ale i příklon ke klasické malířské tvorbě. Nepracuje už s tak markantní plasticitou, ale dostává se ke klasičtější vizuální řeči.

Na více než třiceti velkoformátových obrazech se pouští do abstraktních dobrodružství doplněných kaligrafickými magickými znaky. Na díle Metallum Symphony (2023) rozkvétá magický kovový květ, v případě Rising Sun (2023) centrální erupci na rudém podkladu doplňuje červené, bílé a modré psací písmo. Jeho horizontální vlnovky mají estetickou, ne informativní funkci.

Ovšem nejvýraznější vizuální dopad má bezpochyby prostorový objekt Resurrection (2023), který v sobě snoubí prostorovou figurativní tvorbu s klasickou malbou. Maxim celé dílo umístil do interiéru největšího sálu tak, aby figurína stála v centru dění v popelu a její levá ruka vytrčená k nebi evokovala Sochu svobody (i když ta má vztyčenou ruku pravou).

Její ošuntělý kabát nás už ale vrací z hvězdných sfér do chudého podhradí. Celou kompozici doplňuje horizontální plátno s šedými a modrými skvrnami vytvářející dojem plasticity.

V přiložené návštěvní knize jeden návštěvník napsal, že Maximova výstava je nezajímavá, protože takovou abstrakci je možné vidět všude. To je ale poněkud povrchní hodnocení, protože abstraktní tvary mohou na první pohled působit velmi podobně, nicméně úkolem milovníka umění je proniknout pod povrch a hledat to, co je uvnitř odlišné, a ne stejné.