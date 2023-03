Zmatky českých řidičů: Jak se řadit do více jízdních pruhů za křižovatkou

Představte si situaci, kdy stojíte na světelné křižovatce a naproti sobě máte také vozidla. Odbočujete doprava a auto na druhé straně zase doleva. Častá situace, kterou řeší neustále mnoho šoférů. Pakliže je za křižovatkou jeden jízdní pruh, je jasný další postup. Řidič, který odbočuje vpravo, má přednost před protijedoucím autem. Ale co když je tam pruhů více? Do kterého pruhu se správně zařadit?

„Silniční zákon takovou situaci přímo neupravuje. Můžeme tedy říci, že vozidlo odbočující doprava se v odbočení může zařadit do pravého nebo levého pruhu podle toho, kam se jeho řidič chystá dále pokračovat. Protijedoucí řidič, který odbočuje doleva, musí tedy splnit povinnost dát přednost a poté se může zařadit do pruhu, který bude využívat k další jízdě, nebo který je v rámci plynulosti dopravy volný,“ vysvětlil Novinkám člen výkonné rady Asociace autoškol České republiky Martin Aujezdský.

Podle něj je nejčastější situace moment, kdy se řidič odbočující doprava zařadí do pravého pruhu a řidič odbočující doleva do levého pruhu. Aujezdský však upozornil, že toto není zákonem stanoveno a je to spíše zažitá praxe.