Žena naletěla podvodníkovi a přišla o milionovou investici

Žena z Kutnohorska přišla na internetu o milion korun. Podle policie ji o ně připravil neznámý pachatel, který jí nabízel investici do akcií a doporučil jí nainstalovat si do počítače aplikaci pro vzdálený přístup. Přes aplikaci jí peníze z účtu vybral. Za podvod a neoprávněný přístup do počítačového systému hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení až osm let vězení, informoval krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Novinky.cz