Žena dělala hloupou a nahrála si hovor s kyberšmejdem

Lákal na částku osm tisíc dolarů (cca 180 tisíc), která prý leží kdesi na účtu a že jde prý jen o to zřídit k němu přístup. A jak na to? Nejprve je prý třeba naistalovat si do počítače software pro vzdálený přístup. „Říkala jsem si no jasný podvod, tak jsem s ním začala hrát tu hru,“ vylíčila žena Novinkám.