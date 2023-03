Zemřela žena, kterou loni v herně v Olomouci střelil recidivista do hlavy

Případ se stal loni 20. května. Na 57letou pracovnici herny pachatel podle šéfa olomoucké kriminálky Jana Lisického chladnokrevně vystřelil a zasáhl ji do hlavy.

Vyšetřování případu mezitím skončilo, státní zástupce podal k olomouckému krajskému soudu obžalobu pro pokus o vraždu. „Nyní je to již věc soudu, spis je již v jeho rukou,“ doplnil policejní mluvčí.

Obžalovaný je recidivista, 48 let života strávil ve vězení, kde si mimo jiné odpykal 21 let za vraždu spoluvězně. Státní zástupce Jindřích Pazdera jej obžaloval z pokusu o vraždu v přísnějším odstavci, za který mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.