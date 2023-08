Za úmyslné zapálení lesa nebude policista potrestán. Uhradí škodu a u sboru skončil

Žháře před pěti měsíci obvinili detektivové Generální inspekce bezpečnostních sborů z přečinu poškození cizí věci a hrozily mu za to tři roky vězení. K založení požáru u přehrady Březová se přiznal s tím, že chtěl být akční. Byl také první, kdo volal na tísňovou linku, že v lese hoří. Do příjezdu požárních jednotek se snažil plameny uplácávat větvemi.

Obviněný policista byl v té době také členem dobrovolných hasičů v nedalekých Stanovicích. „Udělal nám velkou ostudu. Je mi to líto, když vidím, jak spousta kluků tady udělala hromadu užitečné práce, makají a dělají pro lidi. Pak to jeden člověk všem pokazí,“ reagoval už dříve velitel místní jednotky Jiří Buček.

Podle něj za tím nejspíš stály nenaplněné touhy být hrdinou. „Chtěl se ukázat. Když tam je první, tak se bude snažit hasit. Do jednotky chodil už jako kluk. Byl hodně aktivní a fyzicky zdatný,“ dodal Buček.

Vyšetřovatelé tehdy zjistili, že požár vznikl na více místech. „Od začátku měli podezření na úmysl. On tam byl první, nahlásil to a aktivně hasil, než přijely jednotky. Když se ho na místě ptali, co tam dělal, tvrdil, že se šel proběhnout. Jenže tomu neodpovídalo jeho oblečení. A navíc měl týden předtím nějaký úraz,“ popsal situaci šéf jednotky.