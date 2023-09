Za nehodu sporťáku, při které přišel spolujezdec o oko, nesmí řídit. Zřejmě to porušil

Kromě zákazu řízení Müllera potrestal tehdy soud za těžké ublížení na zdraví roční podmínkou. Podle rozsudku nezvládl jízdu se supervýkonným vozidlem Ultima GTR. Po rychlém průjezdu zatáčkou ztratil nad sporťákem o výkonu 500 koní kontrolu a narazil do stromu. Oba muži skončili v nemocnici. Zatímco Müller odnesl náraz jen drobnými oděrky, jeho spolujezdec Karel H. (37) vedle zlomeniny páteře, lebky a dalších kostí přišel nenávratně o zrak na pravém oku.

Podle znalce byl příčinou nehody příliš rychlý výjezd ze zatáčky. „Při vyšší akceleraci došlo ke smyku zadní nápravy a následné ztrátě stability vozidla, kterou již řidič nebyl schopen korigovat,“ napsal znalec do posudku.

Müller se hájil tím, že ho po projetí zatáčky něco kouslo nebo štíplo do ruky, na což prý zareagoval škubnutím volantu. „Pak už si nic nepamatuju, probral jsem se až v sanitce,“ uvedl obžalovaný muž, který stejně jako spolujezdec nebyl připoután bezpečnostním pásem.

„Byl jsem na tu superkáru zvědavý, tak jsme se s Radkem domluvili, že mě sveze. Po nástupu jsem se chtěl připoutat. Radek mi ale řekl, ať to nechám být, že systém bezpečnostních pásů je složitý. Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu, a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry. Jen jsem se nadechl s tím, že buď to přijde, nebo ne. A přišlo,“ popisoval u soudu spolujezdec.