Vyrobili a prodali jedenáct kilo pervitinu. Odběratelé dostávali množstevní slevu

Čtveřici mužů přivedla do soudní síně po zuby ozbrojená eskorta a pod jejím dohledem jednání i probíhalo. Tomáši Gerlichovi (52), který je považován za hlavu gangu, hrozí až 18 let vězení. Dominikovi Gerlichovi (28), Eduardovi Benešovi (34) a Alanu Byrtusovi (40) hrozí až 12 let za mřížemi, Natálii Beneš (35) podmínka.