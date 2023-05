Vážná nehoda uzavřela dálnici D7, čtyři lidé se těžce zranili

„Ústecký vrtulník transportoval jednu osobu s vážným zraněním do ústeckého traumacentra, kolegové z Prahy transportovali jednu osobu s vážným zraněním na traumacentrum do Motola, tam směřovala i sanitka s dalším zraněným. Druhá sanitka vezla vážně zraněného do pražské Ústřední vojenské nemocnice,“ doplnil Voleník.