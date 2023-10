Mrtvému muži z kanálu v Plzni vyčnívaly jen nohy, svědkyně se ho snažila vytáhnout

Jak Novinky zjistily, mrtvý měl u sebe doklady. Podle nich by se mělo jednat o 39letého Plzeňana.

„Na případu pracují kriminalisté. Nařídili soudní pitvu devětatřicetiletého muže, která by měla objasnit přesnou příčinu smrti,“ upřesnila policejní mluvčí Dagmar Brožová ve středu odpoledne.

Okamžitě se sebrala a seběhla z bytu ke kanálu, který je kousek od zadního vchodu do panelového domu. Snažila se muže vytáhnout. „Nešlo to. Sama jsem to nemohla zvládnout, a tak jsem volala o pomoc. Nikdo mě ale neslyšel. Proto jsem zvonila na souseda. Ten pak zavolal na policii,“ vypověděla.