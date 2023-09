Úplně jiná písnička, řekli znalci u soudu ve sporu o Gottův šlágr a britský hit

V zahraničí se nedávno například vedl spor kvůli údajnému plagiátorství britského zpěváka Eda Sheerana, který měl ve svém hitovém ploužáku Thinking Out Loud z roku 2014 okopírovat píseň Let’s Get It On z roku 1973 od amerického soulového zpěváka Marvina Gayea. Ve slokách obou písní je sice shodný rytmický i harmonický postup, ale zpěvové linky jsou zcela odlišné, navíc Sheeranova píseň v refrénu odskočí harmonicky i melodicky úplně jinam. Newyorská porota nakonec rozhodla v Sheeranův prospěch.