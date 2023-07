Udusil nemocného otce své přítelkyně, dostal 10 let

Strojníkovi z dopravního podniku hrozil za vraždu s rozmyslem trest od 12 do 20 let vězení. Soudkyně Jana Miklová mu však uložila trest pod zákonnou sazbou. „Nemohli jsme přehlédnout poměry pana obžalovaného, skutečnosti, které bezprostředně i dlouhodobě předcházely činu,“ konstatovala soudkyně. „Máme za to, že trest povede k nápravě obžalovaného a ochraně společnosti,“ dodala.