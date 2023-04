Tatér vyučený ve vězení pracoval na svobodě bez licence, hrozí mu dva roky

Dva roky vězení za neoprávněné podnikání hrozí 29letému muži z Hradce Králové, který podle policie tetoval zákazníky, aniž by k tomu měl živnostenský list. Pro obviněného by případný trest byl návratem do míst, kde už to zná - z vězení ho před třemi roky propustili, navíc právě tam se tetovat naučil.

Článek O případu ve čtvrtek informovala mluvčí policie Iva Kormošová. „Policisté po ročním prověřování zjistili, že muž na více místech České republiky (Hradec Králové, Pardubice, Vysoké Mýto, Horní Folmava) prováděl tetování, ačkoliv nebyl držitelem živnostenského oprávnění k této výdělečné činnosti," uvedla mluvčí. Tetování lze legálně provádět jen se živnostenským listem vydávaným v kategorii „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže". Zájemce musí projít rekvalifikačním kurzem a mít praxi v tetovacím studiu pod odborným dohledem. Peníze za tetování podle vyšetřovatelů inkasoval od lidí hotově nebo je posílali na bankovní účet jeho bývalé přítelkyni, ke kterému měl přístup. Důvodem měl být fakt, že muž neměl stálé zaměstnání a několik exekučních úřadů s ním vede řízení. Podezřelý měl podle mluvčí již dříve problémy se zákonem. „Na podzim roku 2019 byl propuštěn z vězení, kde se měl tetování naučit, a od té doby hradí své životní náklady převážně z této neoficiální činnosti," dodala Kormošová. Za co a na jak dlouho šel v minulosti sedět, policie neupřesnila. Nyní muži hrozí vzhledem k tomu, že měl poskytovat služby ve větším rozsahu, až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti.