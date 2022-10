Srb se třemi promile kličkoval s kamionem na dálnici D5

Kamion jedoucí cikcak po dálnici, jeho řidič má co dělat, aby se vešel do svého pruhu – a ostatní šoféři jsou ohroženi jeho nebezpečnou jízdou. Takový obrázek se naskytl řidičům na dálnici D5 na Berounsku. Přivolaná hlídka policie dostihla řidiče ze Srbska, který nadýchal bezmála tři promile. Soud muže poslal do vazby. Jízdu kamionu zachytila palubní kamera.

Opilý řidič kličkoval s kamionem na dálnici D5.Video: Policie ČR