Sprejer počmáral památník Rudé armády v Olomouci. Před kamerou

„Policisté zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen dosud neznámý muž, který má poškození památníku na svědomí. Mělo by se jednat o muže výšky okolo 180 cm, s delšími vlasy, které měl v době páchání skutku stažené do takzvaného drdolu,“ sdělila Právu ve čtvrtek policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Kriminalisté podle ní prosí ty, kteří by muže na videu poznali nebo by disponovali informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať zavolají na bezplatnou telefonní linku 158.