Sotva opilého řidiče na Přerovsku propustili ze služebny, chytili ho opět za volantem

Poprvé podle ní zastavila hlídka muže jedoucího ve vozidle Ford Focus v Hluzově ve čtvrtek přibližně hodinu po půlnoci. „V rámci kontroly u něho provedla dechovou zkoušku s výsledkem 1,59 promile,“ uvedla mluvčí s tím, že následně jel do nemocnice na krev.

Policisté podle ní při kontrole také zjistili, že muž za volantem nemá co dělat, protože to má zakázáno soudem až do 1. března letošního roku. Řidič skončil na služebně.