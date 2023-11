Senioři se musí vystěhovat z domu, o který je připravila zadlužená dcera

Do celé šlamastyky dostala Kastnerovy jejich dcera, které rodiče před pár lety domek věnovali. V darovací smlouvě se sice pojistili klauzulí o tom, že mohou v domku dožít, jenže tento závazek dcera při převodu nemovitosti v katastru nenechala zapsat jako věcné břemeno, aby mohla dům využít jako zástavu při žádosti o půjčku. Žena a její partner se následně dostali do finančních problémů, a když půjčku nespláceli, dům jako zástava skončil v roce 2017 v aukci.

„Dozvěděli jsme se to náhodou. A pak za námi začali jezdit policajti, že se máme vystěhovat. Neměli jsme ale k tomu důvod, protože jsme to nezavinili. Když nás odsoudili, brali jsme to za vyřízenou záležitost,“ pokračovala žena s tím, že si takové stáří rozhodně nepředstavovala.

Jejího manžela Jiřího nejvíce mrzí, že ten, kdo to zavinil, nebyl potrestán. „My jsme to jako volové odnesli,“ uvedl důchodce.

Podle něj neexistuje žádný právní důvod, na jehož základě by manželé Kastnerovi předmětnou nemovitost mohli užívat. „Sami pouze uváděli, že v domě mají právo být, aniž by k tomu předložili relevantní doklad,“ doplnil soudce.

Nemovitost v dražbě koupila soukromá společnost. „Nabídli jsme se, že jim seženeme byt a první měsíc nájmu za ně uhradíme. Byli jsme připraveni i na to, že nám budou platit nájem a necháme je v domku dál bydlet. Z jejich strany ale nebyla vůbec žádná snaha se domluvit. Jsou přesvědčeni, že dům jim stále patří, a nás mají za své nepřátele,“ uvedl už dříve jednatel firmy s tím, že už bohužel musel učinit právní kroky. Přiznal také, že kdyby věděl, co ho čeká, dům by nekoupil. „Mysleli jsme si, že se domluvíme po dobrém. Naštvaní by neměli být na nás, ale na dceru se zetěm. Kdyby barák neprošustrovali, mohly v něm bydlet další generace,“ uzavřel podnikatel.