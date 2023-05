Senior narazil do mostní konstrukce, nehodu nepřežil

Třiasedmdesátiletý řidič z dosud blíže nezjištěných příčin narazil v pátek večer ve Vítkovicích do mostní konstrukce, když jel po Místecké ulici směrem do centra Ostravy. Nehodu nepřežil. Právu to v sobotu řekl mluvčí krajských policistů René Černohorský.

Smrtelná nehoda v ostravských VítkovicíchVideo: Aktu.cz

Článek U muže byla nařízena soudní pitva, a to za účelem zjišťování, zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek a jedů. Nikdo další nebyl zraněn. Foto: Aktu.cz Smrtelná nehoda v Ostravě Tragédie se podle něj stala okolo 18.30 hodin. „Řidič byl na místě resuscitován rychlou záchrannou službou. Při převozu do ostravské fakultní nemocnice zemřel,“ uvedl mluvčí s tím, že příčiny havárie jsou předmětem šetření.