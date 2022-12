Rodiče na Frýdeckomístecku našli syna mrtvého v kostele. Nejspíš ho ubodal zloděj

V pátek ráno se před kostelem v Bašce objevily první svíčky. „Je to neuvěřitelná tragédie. Byl to velmi milý chlapec, který pochází z věřící rodiny. Tatínek je středoškolský učitel, maminka zpívá ve zdejším kostelním sboru. Vůbec nechci věřit tomu, co se stalo,“ řekla starší žena, která procházela ráno kolem kostela.