Řidič ujížděl policistům na Sokolovsku s proraženými pneumatikami

„Ani to ale osmatřicetiletého muže nezastavilo a s vozidlem pokračoval ještě několik kilometrů,“ dodal Bílek, podle kterého ale nakonec začal s vozidlem zpomalovat, až nakonec u krajnice zastavil úplně.

„Následnou lustrací osmatřicetiletého řidiče policisté zjistili, že má vyslovených šest platných zákazů řízení, a to až do roku 2031,“ poznamenal policejní mluvčí s tím, že Okresním soudem v Sokolově byl na muže příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž tak skončil ve věznici v Ostrově.