Recidivista naháněl bývalou přítelkyni a zdemoloval dvě auta. Dostal 7,5 roku

„Bohužel, byl jsem opilý. Už to nevrátím. Vím, že za to musím nést následky. Jen bych byl rád, kdybych byl zařazen pro výkon trestu do mírnějšího typu věznice,“ řekl v úterý. A soud mu v tomto vyhověl. Poslal ho do věznice s ostrahou.