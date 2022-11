Při čelním střetu dvou aut na Sokolovsku zemřel jeden člověk

„Jedna žena, spolujezdkyně, ročník 1985, byla se středně těžkým zraněním převezena na chirurgickou ambulanci do nemocnice v Sokolově. Další muž, věk 68, byl s poraněním dolní končetiny převezen na emergency do karlovarské nemocnice. Žena, věk 49, byla s lehkým zraněním převezena do sokolovské nemocnice,“ řekl mluvčí záchranné služby Radek Hes.