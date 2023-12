Požár domu ve Větřní vznikl od svíčky na adventním věnci

Po požáru museli záchranáři přepravit do nemocnic celkem čtyři lidi. Nejhorší zranění utrpěl muž, kterého záchranáři transportovali vrtulníkem na popáleninové centrum vinohradské nemocnice v Praze. Další tři klienti domu skončili v českokrumlovské nemocnici.

„Šest klientů domu, kteří noc na sobotu strávili v bývalém hotelu Golf, bylo dopoledne díky pomoci Jihočeského kraje převezeno do domova důchodců v Horní Plané,“ sdělil Novinkám starosta Větřní Antonín Krák (SOCDEM) s tím, že další tři klienti jsou u svých rodin. Do domu by se mohli obyvatelé podle prvních odhadů vrátit během čtrnácti dnů.