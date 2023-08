Postavte se do dvou řad. Policie „zaklekla“ na kyvadlový autobus na festival Let it Roll v Milovicích

Policie ve spolupráci s příslušníky celní správy a psovody v pátek zastavila a prohledala kyvadlový autobus převážející účastníky hudebního festivalu Let it Roll z nádraží v Milovicích do prostoru letiště, kde akce probíhá. Později uvedla, že při kontrole našla drogy.

Foto: Twitter uživatele RayBaseley Lidi z autobusu policie nechala seřadit do dvou řad.