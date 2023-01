Policie našla zmlácenou dívku z Ústí. Napadení prý předcházely pomluvy

„Děkujeme veřejnosti za pomoc v pátrání po oběti útoku. Na základě poznatků se policistům podařilo v nočních hodinách dívku vypátrat a převést na vyšetření do nemocnice,“ uvedla policie.

MF Dnes v úterý uvedla, že hovořila s 15letou útočnicí, která řekla, že si to poškozená zasloužila. Byla to údajně její nejlepší kamarádka, která začala tvrdit, že provozuje prostituci s Němci. Útočnice má nastoupit do dětského domova.