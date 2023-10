Piloty záchranářského vrtulníku při letu k těžce zraněnému osvítil laser. Viník dostal podmínku

Jak se později ukázalo, na armádní stroj Sokol vyslal paprsek z výkonného laserového ukazovátka Patrik Zapletal (37). Za zločin obecného ohrožení ho nyní Okresní soud -Plzeň sever potrestal tříletou podmínkou. Vyplývá to z pravomocného rozsudku, který mají Novinky k dispozici.

Vrtulník tehdy vyrazil ze základny v Líních do Kyselky na Karlovarsku k vážně zraněnému řidiči, který narazil osobním vozidlem do stromu. Když krátce po půlnoci prolétal Bezvěrovem v asi půlkilometrové výšce, Zapletal podle závěru soudu opakovaně posvítil laserem do jeho kabiny.