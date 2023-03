Paraglidista se krátce po startu zřítil na skály

· Americké drony sice stále prolétají nad mezinárodními vodami Černého moře, od Krymského poloostrova se ale vzdálily směrem na jih. Uvedla to CNN s odkazem na své zdroje. Ke změně se USA rozhodly poté, co před týdnem ruské stíhačky srazily dron MQ-9 Reaper do... Celý článek