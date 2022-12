Požár domu v Rakovníku: devět zraněných včetně dětí

Stav dvou dospělých byl natolik vážný, že pro ně musel přiletět vrtulník letecké záchranky. Jednoho z vážně zraněných transportoval vrtulník do nemocnice na pražské Homolce, poté se do Rakovníka vrátil pro druhého vážně zraněného. Toho záchranáři po ošetření letecky přepravili do nemocnice v Liberci. V obou případech bylo potřeba pacienty umístit do hyperbarické komory. Zbylých sedm zraněných převezli záchranáři do nemocnice pozemní cestou.