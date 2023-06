Nenažranost a megalomanství. Soud poslal dva muže do vězení za třísetmilionový dotační podvod

Gánik s Kantou se podle soudu nejpozději v březnu 2010 dohodli na úmyslu neoprávněně čerpat dotace. V dotační žádosti adresované ministerstvu průmyslu a obchodu pak uvedli nepravdivé údaje. Kdyby přiznali pravdu, dotaci by nezískali.

Nupharo Park v Libouchci na Ústecku získal dotaci v roce 2013. Na dokončení areálu se v létě 2015 přijel podívat i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Projekt ale zkrachoval, v roce 2016 byl Gánik odvolán z vedení Nupharo Parku a přišel insolvenční návrh. V lednu 2018 poslal Městský soud v Praze firmu do konkurzu.

„Jednalo by se nepochybně o unikátní, životaschopný projekt schopný jednak generovat zisky, jednak přispět k pokroku ve vědě a výzkumu a také k rozvoji regionu, který to potřeboval jak prase drbání,“ prohlásil předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík. „Hlavním důvodem krachu projektu bylo to, že se na něm podíleli obžalovaní,“ konstatoval.