Nebyl jsem, neznám, tvrdil zarytě soudce o covidové party u Bendy

„Účastnil se oslavy pana Bendy, který má dlouhodobě kontroverzní pověst a v médiích bývá označován za kmotra. Bylo to za doby nouzového stavu. Pak svou účast opakovaně a kategoricky v médiích popřel,“ prohlásil Tichý.

Názor nezměnila ani nová předsedkyně soudu Dana Kolářová. „Setrvale popírá, že by se něčeho dopustil. Sice už od té doby uplynula nějaká doba, ale to nic nemění na závažnosti jeho provinění,“ řekla Kolářová s tím, že v mezidobí se objevil nový důkaz v podobě výpovědi bývalé zaměstnankyně hotelu, která při jiném soudním jednání uvedla, že soudce Čapek na oslavě byl.

„Nebyl jsem tam a oslavy jsem se nezúčastnil, pana Bendu navíc ani neznám, jen jeho bratra,“ prohlásil kárně stíhaný soudce. Jeho advokát Stanislav Balík se pustil do úvah, zda za obviněním není nějaká msta související s Čapkovou prací jako soudce.

Kárný senát v čele s Davidem Hipšrem si jako svědka pozval i samotného Bendu. Nic se od něj ale nedozvěděl. „Nebudu vypovídat, mohl bych si způsobit trestní stíhání. Je to moje zákonné právo,“ zopakoval několikrát podnikatel.

O něco sdílnější byl bývalý ředitel teplické věznice Petr Blažek. „Přišel jsem do hotelu odpoledne, chtěl jsem s oslavencem řešit otázku dalšího zaměstnávání odsouzených. Věděl jsem, že má narozeniny, tak jsem mu i popřál. Ale moc si toho nepamatuju, byl jsem opojen alkoholem. Hodně jsem se opil,“ přiznal Blažek.

Kárný senát nechal přehrát i kamerové záznamy zachycují dění před hotelem. Na záběrech byla ale zachycena jen postava vcházející a vycházející z hotelu, které nebylo vidět do obličeje. Snad jen podle stylu chůze by šlo uvažovat o tom, jestli to náhodou nebyl soudce Čapek.