Muž se v Plzni snažil zachránit psa, srazil ho vlak

S vážným zraněním skončil ve čtvrtek v podvečer v nemocnici 31letý muž poté, co se snažil zachránit svého psa, který vběhl před projíždějící vlak. Ten muže srazil a odmrštil mimo kolejiště. Zvíře střet nepřežilo. Nehoda se stala před šestou večerní na železniční trati z Plzně do Klatov poblíž borského parku. Doprava podle informací z webu Českých drah bude přerušená zhruba do 21:00.

Foto: Envato Elements Ilustrační foto

„Majitel se psa snažil chytit, vlak mu narazil do ramene. Z místa ho odvezla záchranná služba," řekla Právu mluvčí plzeňské policie Michaela Raindlová. Podle záchranářů měl muž četná zranění v horní polovině těla. „Byl při vědomí. Sanitka ho odvezla na urgentní příjem fakultní nemocnice na Lochotín pro velmi závažný mechanismus nehody," sdělila Mária Svobodová z krajské záchranné služby. Jak Právo zjistilo, muž venčil společně s přítelkyní fenku německého ovčáka. Pes po střetu s vlakem na místě uhynul.