Lyžař na lipenské sjezdovce srazil ženu, se zraněním skončila v nemocnici. Policie hledá svědky

– Lipno nad Vltavou ČTK

Policie hledá svědky nehody, která se stala 22. února ve skiareálu Lipno nad Vltavou. Jeden z lyžařů při neopatrné jízdě srazil a zranil na sjezdovce ženu. Policie v úterý uvedla, že v této souvislosti pátrá po chlapci ve věku od deseti do 15 let a jeho matce, kteří by mohli pomoci nehodu objasnit.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Policie – ilustrační snímek

Informace přijme policie na telefonu 974 232 760 nebo na lince 158. Pachatelem byl pravděpodobně muž, informoval policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že podezřelému hrozí až roční vězení. Chlapec, po němž policie jako po svědkovi pátrá, měl na sobě v den nehody zelenomodrou kombinézu. Muž srazil ženu zezadu 22. února okolo 10:00 na sjezdovce K Yettimu. „Jeden z návštěvníků zde v důsledku neopatrné jízdy zezadu vrazil do poškozené," uvedl mluvčí. Žena utrpěla zranění, s nimiž ji záchranáři převezli na operaci do českobudějovické nemocnice.