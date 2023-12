Lehl si na Sokolovsku pod vlak. Policisté stále neznají jeho totožnost

„Kriminalisté provedli v Oloví a okolí řadu šetření, a to jak mezi místními obyvateli, tak například v řadě společností, ale bohužel zemřelého muže nikdo nepoznal,“ uvedl v pondělí mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva. „Muž dosud neznámé totožnosti u sebe neměl žádné osobní doklady ani například žádné jízdenky z vlaku či autobusu, které by ho spojovaly s nějakým místem či osobou,“ pokračoval.

„Muž tak mohl do Oloví či blízkého okolí přicestovat za prací a sebevraždu spáchat ještě dřív, než se stihl s někým seznámit. Další variantou je to, že muž tímto místem pouze projížděl a v Oloví mohl mít takzvanou mezizastávku,“ doplnil Kopřiva s tím, že mohlo jít také o cizince, který se do Oloví dostal úplnou náhodou.