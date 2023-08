Kombajn vyjížděl z pole. Řidička narazila do žací lišty

Do žací lišty kombajnu narazila v neděli večer na Jičínsku 62letá řidička a do jejího vozu pak ještě naboural další šofér. Sanitka převezla do nemocnice zraněnou spolujezdkyni.

Foto: HZS Královéhradeckého kraje Nehoda kombajnu a aut

K nehodě na silnici I/16 u obce Úlibice vyjeli záchranáři kolem deváté večer. Řidička Škody Superb jela po hlavní, kam 48letý řidič kombajnu s žací lištou právě vyjížděl z pole. Došlo ke střetu, po němž ještě do superbu naboural zezadu 33letý řidič fabie. Foto: HZS Královéhradeckého kraje Nehoda kombajnu a aut Hasiče k nehodě přivolal automatický systém e-call. „Z místa nehody byla převezena do nemocnice spolujezdkyně (75 let) z automobilu Škoda Fabia, ke zranění jiných osob nedošlo," sdělila mluvčí policie Eliška Pospíšilová. Dechové zkoušky u řidičů byly negativní. Škoda byla předběžně vyčíslena na 330 tisíc korun. Nehodu policisté dál vyšetřují.