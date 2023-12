Jsi zbabělec a měl by ses stydět, vmetl žalobce do tváře svému šéfovi. U kárného soudu se pustil i do Blažka

Do svého odcházejícího šéfa se v létě ostře pustil státní zástupce olomouckého vrchního státního zastupitelství Pavel Komár. V mailu adresovaném všem zaměstnancům úřadu označil odcházející šéfa olomouckých žalobců Radima Daňhela za zbabělce a dodal, že by se měl stydět. Teď za to stojí před kárným senátem Nejvyššího správního soudu.

Pavel Komár u kárného senátu Nejvyššího správního souduVideo: Petr Kozelka, Novinky