Dvojice se s pomocí překladače vloudila k seniorkám v Praze, zmizely šperky za 200 tisíc. Policie zveřejnila video

Oba případy se staly 21. března během dne. Muž se ženou nejprve nabídli 91leté seniorce v Praze 7 pomoc s taškou. Stařenka to odmítla, ale dvojici se podařilo vzít jí z tašky klíče od bytu a zatímco nakupovala, sebrali jí podle policie šperky za 100 tisíc korun.

Druhý případ se odehrál o pár hodin později na Praze 5. „Seniorka (ročník 1938) otevřela dveře do domu podezřelé, která se dožadovala vstupu do jejího bytu, neboť jí mělo na balkon spadnout prádlo. Bohužel si seniorka neuzavřela dveře do bytu,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.