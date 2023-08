Drama na plzeňské přehradě. S rybáři, kteří zdolávali obřího sumce, se převrhla loď

Podle zjištění Práva muži chytali ryby nejdříve ze břehu. Pak jim ale zabral velký sumec. „S kolegou jsme hned naskočili do lodě. Křižovali jsme přehradu sem tam,“ popsal jeden z rybářů.

Celou akci sledoval Tomáš Andrlík. „Sumce zdolávali na vodě asi půl hodiny. Zatáhl je daleko, byli až za půlkou přehrady,“ popsal Andrlík, který pak v klidu odešel do svého bivaku.

Jenže mezitím se situace zdramatizovala. „Už jsme měli rybu skoro na hladině. Měřila zhruba dva metry, vážila tak padesát kilo. Ale v tu chvíli se s námi pramice převrátila,“ líčil rybář. On i jeho parťák křičeli o pomoc, ale nikdo je neslyšel.

Až shodou náhod to zjistil právě Andrlík. „Dcera jednoho z nich říkala, že se převrhli. Nevěděla, co má dělat. Sprintoval jsem po poli hned ke svému člunu, abych u nich byl co nejrychleji,“ pokračoval sedmadvacetiletý Andrlík.