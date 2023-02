Bitka v rokycanské nemocnici. Lékař se porval s otcem dítěte

K incidentu došlo ve středu odpoledne. Muž měl údajně požadovat propuštění svého dítěte do domácího ošetření. Lékař se mu snažil vysvětlit, že to jeho zdravotní stav nedovoluje, a pokusil se muže z oddělení vyvést. „K fyzickému napadení pak došlo na chodbě. Byla to poměrně velká bitka,“ řekla Právu svědkyně.