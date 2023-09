Bál jsem se, že omdlím nebo mi vyrazí zuby, hájil Ukrajinec pobodání krajana v Praze

Jarovenko se podle obžaloby dostal letos v únoru v pražských Kobylisích do konfliktu s o šestnáct let mladším mužem, se kterým se znal z práce. Inkriminovaný den popíjel Jarovenko s tehdy už bývalou přítelkyní, se kterou přijel měsíc předtím do ČR z Maďarska, a právě známým z práce v prvním patře místního supermarketu.

„Když jsme se potkali, tak mě poškozený napadl,“ uvedl Jarovenko, který je původem z Ukrajiny. „Hádali jsme se s partnerkou, poškozený mě napadl, udeřil mě do čelisti. Spadl jsem na zem a praštil se do hlavy. Když jsem se zvedal, tak mě ještě jednou praštil do hlavy,“ pokračoval v popisu události obžalovaný, který zmínil, že se mu poté motala hlava. Vyrazil prý proto na ubytovnu, cestou ale zahlédl, jak sedí poškozený s onou ženou v parku.

„Pak jsem uslyšel jak (expřítelkyně) nahlas vykřikla, jak to bylo hezký, že mě (poškozený) praštil. Potom se poškozený z lavičky zvedl a začal do mě strkat a udeřil mě do hlavy,“ popisoval Jarovenko další děj. Poškozený se prý na něj rozeběhl a Jarovenko začal hledat v bundě telefon.

„Vzpomněl jsem si, že tam mám nůž. Ani jsem nevěděl, že jsem ho tam měl. Když jsem si uvědomil že mám nůž, tak jsem pochopil, že se musím bránit, protože poškozený byl hodně opilý a agresivní. Byl mnohem silnější než já a já se bál, že zas omdlím nebo mi vymlátí zuby,“ prohlásil Jarovenko. Muže prý bodl jen „lehce“. Původně si prý myslel, že se ho nožem „jen dotkl“. Podle obžaloby ale muži zasadil sedm bodných ran do horní části těla.

Oba muži podle spisu z místa činu utíkali, záchranku pak pobodanému zavolali svědci. Přivolaní záchranáři muži ošetřili a převezli ho do vinohradské nemocnice.

„Kdyby mě napoprvé nenapadl, mně se nemotala hlava a on se na mě nerozeběhl, tak bych nůž vůbec nepoužil,“ prohlásil Jarovenko. „Doznávám se pouze k tomu, že jsem poranil člověka, ale to že jsem ho chtěl zabít, popírám. (…) Nedoznávám se k tomu, že jsem se dopustil pokusu o vraždu,“ odmítl obžalobu i případné přistoupení na dohodu o vině a trestu na začátku.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců v říjnu.