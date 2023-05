Zabraňte škodám. Než vezmete lopatu nebo vrtačku, ujistěte se, kudy vedou plynovody

Pokud se chystáte doma na novou izolaci nebo budete cokoliv vrtat, ujistěte se, že víte, kde přesně se domovní rozvody plynu nacházejí. Jejich polohu by měl znát majitel objektu nebo by informace měla být součástí stavební dokumentace. „V první řadě je důležité zjistit, jestli se ve zdech a jejich blízkosti nenachází domovní rozvody plynu nebo část plynovodní přípojky. Rozvody by se následně měly z obou stran budovy označit výstražnou barvou. V ochranném pásmu, v blízkosti 1 m od rozvodu, by se pak veškeré práce měly provádět s velkou opatrností, nejlépe za účasti více osob,“ vysvětluje Petr Koutný z GasNetu.