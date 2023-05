Zaměstnanec venkovní obsluhy čerpací stanice Shell vás jako první přivítá, když přijedete natankovat nebo se jen cestou zastavíte na lahodnou kávu Shell Café. Možná si ani neuvědomíte, že je připraven na všechno a ochoten vám pomoci s každou maličkostí. Oči má na stopkách, zajišťuje vaši bezpečnost a dohlíží na to, co se děje kolem tankovacích stojanů. V případě rizikových situací nebo porušení bezpečnosti vás dokáže zdvořile a rychle upozornit. Kromě toho vám doporučí a doplní palivo nebo vodu do ostřikovačů, umyje okna. Pozdrav a úsměv na tváři jsou přitom samozřejmost. A to vše bezplatně.