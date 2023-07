Plavba výletní lodí jako životní styl. Nový způsob dovolené vás uchvátí skvělými službami a zážitky

Jistě vás napadne, jak vlastně vznikl tento neobvyklý název? Samozřejmě za tím stála snaha zapsat se do povědomí. JOHOHO je starý námořní pozdrav a objevuje se v textech námořnických písní, je to projev radosti a nadšení a velmi snadno se pamatuje. A to se také potvrdilo v praxi. Dnes je název CK JOHOHO synonymem nejen pro plavby na mořích a oceánech, ale i symbolem těšení se na dosud nenavštívená exotická místa, radosti z cestování a samozřejmě je to rovněž značka luxusu, komfortu a příjemného rozmazlování.