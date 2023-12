Padla hlavní výhra v loterii Extra Renta. Na výherce čeká měsíční renta 100 000 Kč na dlouhých 20 let

Motivů pro to jít si vsadit loterii je mnoho. Některé jsou racionálnější, jako třeba zvýšené náklady na Vánoce nebo koupě nového bydlení. Jiné jsou spíš o emocích. Někomu se třeba o výhře zdá, někdo vidí znamení při procházce se psem a jiný má prostě zvláštní pocit, který mu říká, ať to jde zkusit. Jak to měl sázející, který zvolil loterii Extra Renta, přesně nevíme, ale jeho rozhodnutí jít si vsadit bylo prostě správné.