Kupte si nemovitost v Dubaji přímo v Česku a získejte k tomu pobyt v 5* hotelu zdarma

Pokud hledáte výhodnou investici do nemovitostí, Dubaj je pro vás tím pravým místem. Jak uvedl Ing. Dávid Lehotský, Dubaj získal ocenění za nejlepší hodnocenou destinaci v soutěži na Tripadvisor. Investory bude jistě zajímat studie společnosti Airbnb, podle které se město umístilo na prvním místě jakožto nejziskovější město na světě. Dodává, že v roku 2022 přišlo do Dubaje 14,36 mil. turistů a Spojené arabské emiráty mají pro rok 2023 předpoklad růstu ekonomiky o 7,5 až 8 %.

Když sečteme zkušenosti konatelů v realitním byznysu, dostaneme přes 70 let zkušeností. Samotná Ing. Natálie Lehotská pracovala na vysokých manažerských pozicích u developerů a zná realitní trh i ze zákulisí, a to nejen to, co developeři učí realitní makléře na školeních. A jak sama říká, realitní makléři se v Dubaji často mění a s její společností si můžete být jisti, že se budete mít na koho obrátit i po několika letech, a to i v českém jazyce. Máme investory, kteří s námi reinvestují i 2,3 miliardy Kč. Jednatelé jsou pravidelně zváni na přednášet o realitních a byznysových trendech po celém světě. Na základě našich dlouholetých zkušeností bychom poradili hlavně se nespoléhat pouze na prodejní tým developerů, protože ti sledují hlavně splnění jejich měsíčního cíle v daných projektech, ale ne vždy nabídnou to nejlepší pro klienta.