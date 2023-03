Jak jsme hledali správnou tržní cenu naší nemovitosti

Všichni chceme všechno hned, perfektně provedené, bez chyb a samozřejmě od profesionálů. Nechali jsme si tedy udělat online odhad zdarma od usměvavé slečny z plakátu a výsledek jsme detailně prozkoumali. Překvapila nás jednak rychlost a jednak jednoduchost celé cenové kalkulace. Přemýšleli jsme, jak mohl někdo za několik minut projít prodejní ceny za poslední dva roky v našem okolí, projít smlouvy, zjistit jak dlouho se jaká nemovitost prodávala, projít v jakém je stavu daná nemovitost je, aniž by se nás dodatečně doptal a jak dokázala slečna do kalkulace započítat takové drobnosti, jako je lokalita, vybavenost domu/bytu, v jakém je patře, zda-li má zahradu, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, právní stav a případné závady.

Pojali jsme lehké podezření, že někdo jen zprůměroval ceny na vybraném realitním portálu a poslal nám vlastně takový odhad od oka. Spíš to na nás působilo, že nešlo ani tak o odhad, jako o získání kontaktu na nás. A skutečně jednoduchým počtem nemovitostí a jejich zprůměrováním po m2 jsme se dostali na velmi podobnou cenu. Nemovitost se neprodává každý týden, a tak nás to trochu zaskočilo.

Zkusili jsme oslovit profesionály a skutečně jsme se nestačili divit, jak podrobně nás vyzpovídali. Celý proces jim zabral téměř celý den, nikoliv pár minut. Zajímali je takové drobnosti jako komu patří pozemek pod bytovým domem, jaké jsou vztahy ve společenství vlastníků, zdali má bytový dům výtah, v jakém patře jsme, vybavenost bytu, technický stav a mnoho dalšího. Prozkoumali data z katastru a předložili nám i přehled tzv. ležáků, tedy nemovitostí v okolí, u kterých prodávající přestřelil cenu a vysvětlili nám, proč to tak je.

Výsledkem bylo určení tržní ceny, na kterou bude trh reagovat a začnou prohlídky naší nemovitosti. Dověděli jsme se, že byt by měl být v prodeji maximálně týdny. U domu je to několik málo měsíců. Upozornili nás na nebezpečí slibů o zástupu již čekajících kupců. Vlastně nám to jednoduše ukázali na nás samotných. Zeptali se nás, jestli bychom někde čekali několik měsíců na seznamu jakýchsi kupců, až se objeví na trhu nemovitost. Samozřejmě, že bychom nečekali. Tak jednoduchý svět realit není.