Investice do naší planety: Mars přispívá ke zdravější Zemi

Obnova ekosystémů korálových útesů je rovněž klíčovým prvkem plánu Udržitelného rozvoje pro další generace (Sustainable in a Generation). Program společnosti SHEBA ® Hope Reef je největším projektem obnovy korálových útesů na světě. Jeho cílem je urychlit rekolonizaci korálů a obnovit útesy umístěním korálových „pavouků“ (jedná se o konstrukce pokryté vrstvou písku s úlomky korálů) do oblastí mrtvých korálových útesů mezi zbývající živé korálové ostrovy. O úspěchu programu svědčí skutečnost, že za necelé dva roky byla polovina tříhektarové projektové plochy znovu pokryta korály. Bez něj by regenerace trvala desítky let.