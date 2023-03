Hlaste se o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

„Společenská odpovědnost by dnes měla být naprostou samozřejmostí. Ohled a upřímný zájem o okolní svět není výsadou nějaké speciální skupiny lidí, společensky odpovědný by mě být každý z nás, ale také obce, firmy a organizace. Naše soutěž se k tomuto přístupu snaží motivovat, je také poděkováním všem, kteří principy společenské odpovědnosti ctí a uplatňují,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Navrhněte nominaci do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje. Informace a pokyny k přihlášení do soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost najdete na stránkách Moravskoslezského kraje. Všechny přihlášky i nominace krajský úřad přijímá do 14. dubna.