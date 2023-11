Fotovoltaika může kraji ročně ušetřit desítky milionů. Panelů na střechách bude přibývat

„Spočítali jsme si, že když bychom fotovoltaiku postavili na všech krajských budovách, kde je to možné, byl by celkový výkon zhruba 4 MWp. Tolik energie by pokrylo roční spotřebu zhruba dvou tisícovek domácností. To je elektřina pro celé Klimkovice nebo třeba Dětmarovice. Alternativní zdroje sice nemohou být základem energetického mixu, ale jsou jeho důležitou součástí a jejich využívání bude čím dál intenzivnější,“uzavřel 1. náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka.